VS en VK komen met veiligheidsadvies voor burgers in Qatar

DOHA (ANP/DPA/RTR) - De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben burgers in Qatar opgeroepen voorlopig op een veilige plek te blijven. Dat advies wordt uit voorzorg gegeven, benadrukken de landen. Die treden verder niet in detail over mogelijke risico's.

De waarschuwingen volgen op Amerikaanse bombardementen van nucleaire doelen in Iran. Dat land heeft daarna duidelijk benadrukt dat het zich mag verdedigen. In Qatar bevindt zich een belangrijke militaire basis van de Amerikanen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Golfstaat benadrukt in een verklaring dat een waarschuwing van ambassades niet hoeft te betekenen dat gevaar dreigt. Een woordvoerder omschrijft de veiligheidssituatie in het land als stabiel.