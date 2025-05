Frankrijk voor geleidelijke opheffing van EU-sancties tegen Syrië

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk is voor de geleidelijke opheffing van EU-sancties tegen Syrië als de situatie daar blijft verbeteren. President Emmanuel Macron zei dat na overleg met de Syrische president Ahmed al-Sharaa in Parijs. Die is voor het eerst naar Europa afgereisd sinds de machtswisseling in Syrië.

Al-Sharaa en zijn rebellen maakten eind vorig jaar een einde aan het dictatorschap van Bashar al-Assad. De nieuwe leider streeft naar stabiliteit in zijn land en stelt dat de veiligheid van Syriërs zijn belangrijkste prioriteit is. Hij vindt dat niets de handhaving van de sancties tegen het vorige regime rechtvaardigt.

Macron drong er bij Al-Sharaa op aan dat hij "alles in het werk moet stellen om de bescherming van alle Syriërs zonder uitzondering te garanderen", na "onaanvaardbare" sterfgevallen in conflicten met Syrische minderheden. "Ik heb de president verteld dat als hij zijn huidige koers voortzet, wij hetzelfde zouden doen", aldus Macron.