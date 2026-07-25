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Frankrijk zet militair vliegtuig in bij bestrijding branden

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 10:59
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft de krijgsmacht opdracht gegeven een militair transportvliegtuig in te zetten bij de brandbestrijding in het zuidwesten van Frankrijk. Hij meldde eerder dat in de departementen Gironde, waar Bordeaux ligt, en Landes meer dan 141.000 mensen zijn geëvacueerd.
Het toestel van het type A400M wordt uitgerust met een systeem waarmee 20 ton brandvertrager kan worden uitgestrooid. Dat is vergelijkbaar met de capaciteit van twee Dash-blusvliegtuigen. De inzet van het toestel stond oorspronkelijk pas eind deze maand gepland, omdat eerst voorbereidingen en tests moesten worden afgerond.
Volgens de autoriteiten hebben de vlammen inmiddels meer dan 22.000 hectare verwoest, een gebied dat twee keer zo groot is als Parijs. Ook zijn honderd gebouwen in de as gelegd. Het gaat volgens hen om de "grootste brand van het seizoen". Lecornu zei zaterdagavond na een crisisoverleg dat de branden in het land een "ongekend niveau" hebben bereikt.
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