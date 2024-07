Frankrijk ziet werkwijze ultralinks in sabotageacties op spoor

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse autoriteiten zeggen vooruitgang te boeken in het onderzoek naar de recente sabotage van het spoornet. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verklaarde op televisie dat sprake was van zeer nauwkeurig uitgevoerde sabotageacties. Daarin was volgens de bewindsman de werkwijze terug te zien van ultralinkse extremisten.

Darmanin waarschuwde wel dat het belangrijk is om niet te snel conclusies te trekken. Zo moet volgens de minister nog blijken of de saboteurs "gemanipuleerd zijn" of op eigen houtje handelden.

De sabotage van hogesnelheidslijnen vond vrijdag in de vroege ochtend plaats. Daardoor ontstond chaos op het spoor in aanloop naar de aftrap van de Olympische Spelen. De autoriteiten hebben de problemen inmiddels verholpen, zei minister van Transport Patrice Vergriete op de radio. Er zijn ook aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling te voorkomen.