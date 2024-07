Cabaretier Fabian Franciscus na show aangevallen op straat

De autistische cabaretier Fabian Franciscus is gisteravond na een optreden in Amsterdam mishandeld op straat. Hij vertelt zijn verhaal aan NH Nieuws en op Facebook. Ook deelt hij een foto van zijn verwondingen.

Blauw oog

Franciscus werd vastgegrepen door een onbekende man en kreeg vervolgens een flinke klap in zijn gezicht. “Hij sloeg me gewoon op m’n bek” aldus de cabaretier. De cabaretier viel op de grond en had veel pijn. Gelukkig waren er omstanders die hem opvingen en was de politie snel ter plaatse. In het ziekenhuis kreeg hij de nodige zorg, maar hij moet binnenkort terugkomen om zijn oog te laten controleren.

Cancelshow

Franciscus vermoedt dat de aanval te maken heeft met de grappen die hij maakt, zowel in zijn eigen shows als in een recente aflevering van 'The Cancelshow' met Jan Roos en Dennis Schouten. Na zijn optreden daar ontving hij al bedreigingen. De fysieke aanval heeft een flinke impact: zijn geplande vakantie is in het water gevallen en hij kampt nu met angsten. Over de dader is weinig bekend.

Culturele achtergrond

Hij schrijft dat de aanvaller een bepaalde 'culturele achtergrond' heeft, wat volgens hem verband houdt met de bedreigingen die hij ontvangt. "Tamelijk bizar dat we in een maatschappij leven waar dit kan en waar je niet zomaar grappen kan maken zonder dat je bang moet zijn voor bedreigingen en meer", aldus de cabaretier. Franciscus heeft aangekondigd aangifte te gaan doen.