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Frans hof: kunnen beroep Le Pen uiterlijk begin april behandelen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:50
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PARIJS (ANP/RTR) - Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Dinsdag werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld, maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen.
De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 18 april. Le Pen zou het beroep nog niet officieel hebben aangetekend.
Le Pen had eerder gezegd niet mee te doen aan de verkiezingen als ze in campagnetijd een enkelband zou moeten dragen. De rechter bepaalde eerder dat ze die een jaar moet dragen. Het is de vierde keer dat Le Pen meedoet aan de presidentsverkiezingen.
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