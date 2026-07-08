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Vermoedelijk één dader achter steekpartij bij Duitse school

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:56
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SCHONGAU (ANP/DPA) - De politie in het Zuid-Duitse Schongau heeft geen reden te denken dat de mesaanval in die plaats eerder op de dag het werk is van meer dan één dader. Dat meldt de politie Oberbayern Süd op X. Geen van de twee meisjes die woensdagmiddag gewond raakten op het Welfen-Gymnasium verkeert in levensgevaar.
Na de aanval, waarover vooralsnog weinig bekend is, werd een 16-jarige verdachte aangehouden. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann wordt vermoed dat de dader naast een mes ook een vuurwapen bij zich droeg, zo zei hij tegen de Bayerischer Rundfunk. Het schoolgebouw werd na de aanval doorzocht.
Veel is nog onduidelijk over het voorval. Zo is niet toegelicht of de arrestant de vermoedelijke dader is, noch is een mogelijk motief genoemd. Wel noemde Herrmann later op woensdag dat de verdachte psychiatrische behandeling onderging. Het zou wellicht gaan om een oud-leerling van de school. Naar de arrestant wordt nog onderzoek gedaan, aldus Herrmann. Over een mogelijke band tussen de arrestant en de slachtoffers kon eveneens nog niets worden gezegd.
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