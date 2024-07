Frans links blok schaart zich achter communist als beoogd premier

PARIJS (ANP) - Het Franse linkse blok dat de verkiezingen verrassend won, het Nieuw Volksfront, heeft na dagen discussies een gezamenlijke premierskandidaat gekozen. De communist André Chassaigne moet de nieuwe regering gaan leiden als het aan de linkse partijen ligt.

Het Nieuw Volksfront werd bij de verkiezingen eerder deze maand de grootste, maar daarna waren de partijen verdeeld over wie de premier moest worden. Het radicaal-linkse La France Insoumise liep zelfs weg uit de onderhandelingen, omdat de socialisten wilden vasthouden aan hun eigen kandidaat.

Het is nog niet zeker of Chassaigne ook een regering kan vormen. Het Nieuw Volksfront behaalde geen meerderheid in het parlement en president Emmanuel Macron heeft middenpartijen opgeroepen om samen te werken, zodat de uiterste politieke flanken buiten de macht gehouden kunnen worden, zoals La France Insoumise.