ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans OM verdenkt oud-straaljagerpiloot van lekken aan China

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 20:02
anp290726179 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot die nu werkt als consultant en YouTuber van het lekken van geheimen. Het parket in Parijs beschuldigt hem ervan dat hij geheime informatie heeft gelekt aan China. De zaak ligt nu bij een onderzoeksrechter.
De nieuwssite Intelligence Online meldde eerder dat het gaat om Pierre-Henri Chuet, die zichzelf op YouTube Até noemt. Volgens justitie heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan het samenspannen met een buitenlandse mogendheid. Ook zou hij geheime informatie hebben verzameld en overgedragen aan een ander land.
De beschuldigingen tegen Chuet bestaan al langer. Volgens de nieuwssite Ouest France draait het onderzoek vooral om twee lezingen die hij heeft gegeven in China in 2018 en 2020. Hij werkte toen nog als piloot. Vorig jaar ontkende Chuet de aantijgingen nog, ook in een video op YouTube. Hij stelde toen dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-410135638

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent

Scherm­afbeelding 2026-07-29 om 07.22.29

Artsen verklaarden baby Noah dood, de uitvaartverzorger zag hem bewegen

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

251363825_m

Deze waarschuwing over je auto voltanken op hete dagen gaat al jaren rond. Maar klopt het eigenlijk wel?

nieuwe-kleding-wasmachine

Moeten nieuwe broek of rok eerst in de was? Ja, en dit is waarom

anp 471558734

Eén klein woordje kan je helpen om beter met tegenslag om te gaan

Loading