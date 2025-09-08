ECONOMIE
Frans parlement bijeen voor vertrouwensstemming tegen premier

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 15:28
PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse parlement is bijeengekomen voor een vertrouwensstemming over premier François Bayrou. Naar verwachting zal het parlement Bayrou wegsturen, slechts negen maanden na zijn aantreden.
De premier vroeg zelf om de vertrouwensstemming, om een einde te maken aan een maandenlange impasse over zijn voorgenomen bezuinigingen. Er zijn veel protesten aangekondigd tegen zijn plannen, die voorzien in bijna 44 miljard euro aan kostenbesparingen.
Bayrou legt eerst een beleidsverklaring af in het parlement. De vertrouwensstemming wordt na 19.00 uur verwacht. Oppositiepartijen hebben unaniem duidelijk gemaakt dat ze tegen Bayrou's minderheidsregering zullen stemmen, waardoor zijn aftreden zo goed als zeker lijkt.
Bayrou zou de tweede premier op rij zijn die wordt weggestemd nadat Michel Barnier in december hetzelfde was overkomen, na slechts drie maanden in functie. Bayrou is de zesde premier sinds Macron in 2017 president werd.
Diëtisten waarschuwen voor infusen met vitaminen

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

