Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

In het algemeen voelen we ons aangetrokken tot mensen die genetisch het beste matchen. Het gaat dan om mensen die vruchtbaar zijn en goede genen hebben. Onze hersenen zijn heel goed in het opmerken van deze kenmerken. blijkt dat vrijwel iedereen zich tot volgende fysieke kenmerken aangetrokken voelt: Symmetrie is ook belangrijk bij het menselijk lichaam. Andere factoren? Je geur.

Een frisse, egale huid straalt gezondheid uit. Vooral bij de gezichten van vrouwen.

Symmetrische gezichten zijn niet alleen mooi, ze lijken jonger en gezonder.

Mannen willen graag een vrouw met een hoog voorhoofd, volle lippen, hoge jukbeenderen, een smalle kin en grote ogen.

De ideale man heeft een grote kaak, een brede kin en een imposant voorhoofd.

Ogen moeten helder zijn. Niet rood of waterig want dat komt verdrietig en onaantrekkelijk over.

De ideale ratio van de taille tot de heup is 7:10 voor vrouwen. Het gewicht doet er niet zoveel toe. De breedte van de heupen en de grootte van de borsten zijn wel belangrijke factoren bij de voortplanting.

De ideale ratio van de taille tot de heup is 9:10 voor mannen.

Mannen zijn over het algemeen aantrekkelijker als ze breedgeschouderd zijn met smalle heupen (de 'V-vorm'). Een smalle taille en een gespierde borstkast zijn eveneens aantrekkelijk.

Het ideale vetpercentage voor een man is 12% en de ideale BMI voor een vrouw is 20,85.

Een jeugdig uiterlijk is belangrijk omdat de vruchtbaarheid daalt naarmate we ouder worden.