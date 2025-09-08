ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
maandag, 08 september 2025 om 15:33
IMG_2436
In het algemeen voelen we ons aangetrokken tot mensen die genetisch het beste matchen. Het gaat dan om mensen die vruchtbaar zijn en goede genen hebben. Onze hersenen zijn heel goed in het opmerken van deze kenmerken. blijkt dat vrijwel iedereen zich tot volgende fysieke kenmerken aangetrokken voelt: Symmetrie is ook belangrijk bij het menselijk lichaam. Andere factoren? Je geur. Lees ook:
  • Een frisse, egale huid straalt gezondheid uit. Vooral bij de gezichten van vrouwen.
  • Symmetrische gezichten zijn niet alleen mooi, ze lijken jonger en gezonder.
  • Mannen willen graag een vrouw met een hoog voorhoofd, volle lippen, hoge jukbeenderen, een smalle kin en grote ogen.
  • De ideale man heeft een grote kaak, een brede kin en een imposant voorhoofd.
  • Ogen moeten helder zijn. Niet rood of waterig want dat komt verdrietig en onaantrekkelijk over.
  • De ideale ratio van de taille tot de heup is 7:10 voor vrouwen. Het gewicht doet er niet zoveel toe. De breedte van de heupen en de grootte van de borsten zijn wel belangrijke factoren bij de voortplanting.
  • De ideale ratio van de taille tot de heup is 9:10 voor mannen.
  • Mannen zijn over het algemeen aantrekkelijker als ze breedgeschouderd zijn met smalle heupen (de 'V-vorm'). Een smalle taille en een gespierde borstkast zijn eveneens aantrekkelijk.
  • Het ideale vetpercentage voor een man is 12% en de ideale BMI voor een vrouw is 20,85.
  • Een jeugdig uiterlijk is belangrijk omdat de vruchtbaarheid daalt naarmate we ouder worden.
  • Onderzoeken tonen aan dat ook de lichaamsgeur een belangrijk rol speelt.
Bron(nen): Express

Lees ook

John Krasinski gekroond tot meest sexy man op aardeJohn Krasinski gekroond tot meest sexy man op aarde
Mannenkleding: wat is sexy, wat niet? Deze peilingsresultaten kunnen u verrassenMannenkleding: wat is sexy, wat niet? Deze peilingsresultaten kunnen u verrassen
Hoe word je sexy? 5 wetenschappelijke tips om onweerstaanbaar te wordenHoe word je sexy? 5 wetenschappelijke tips om onweerstaanbaar te worden
Vorig artikel

Frans parlement bijeen voor vertrouwensstemming tegen premier

Volgend artikel

Nieuwe Banksy op rechtbank in Londen

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

ANP-535042416

Hoe Macron Frankrijk onregeerbaar maakt

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-435410909

Hoeveel geef je uit aan een cadeau? Dit vindt Nederland