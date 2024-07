Zeilsters Van Aanholt en Duetz zakken naar tweede plaats

MARSEILLE (ANP) - Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben op de tweede dag van het olympische zeiltoernooi in Marseille de koppositie in het klassement moeten afstaan in de 49erFX-klasse. Het duo, de regerend wereldkampioen, zakte naar de tweede plaats.

Van Aanholt en Duetz werden tiende in de vierde race en achtste in de vijfde race. De zeges gingen naar Italië en Canada. In de zesde race eindigden de Nederlandse zeilsters als vijfde en ging de winst naar Finland.

De koppositie is na twee dagen in handen van het Franse duo Sarah Steyaert en Charline Picon. Zij eindigden als achtste en twee keer als tweede en leiden met 10 punten. De Nederlandse zeilsters hebben 20 punten.

Dinsdag staan opnieuw drie races op het programma. In totaal zijn er twaalf races, waarna op donderdag 1 augustus om de medailles wordt gestreden. Het zeilen tijdens de Olympische Spelen is van 28 juli tot en met 8 augustus. De wedstrijden worden gevaren op de Middellandse Zee bij Marseille.