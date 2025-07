Franse en Spaanse snelwegen weer open na bosbranden

DEN HAAG (ANP) - De snelwegen in Frankrijk en Spanje die dicht waren door bosbranden zijn sinds woensdagochtend vroeg weer open. Volgens de verkeersdienst van de ANWB moet het verkeer er nog wel rekening mee houden dat het vuur kan oplaaien.

In Frankrijk was de A55 dicht in beide richtingen bij Marseille. De snelweg is inmiddels weer vrij, maar de brand is volgens de verkeersdienst nog niet volledig onder controle. Dat geldt ook voor de brand in de buurt van de A9 bij Narbonne.

In Spanje woedt een bosbrand in de buurt van Tarragona, in de regio Catalonië. Daar was de C12 in beide richtingen dicht. De ANWB meldt dat er nog wel enkele kleinere wegen zijn afgesloten in de buurt van Paüls, waar de brand maandag uitbrak.