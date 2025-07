EU beschermt Airbus in handelsdeal met VS, melden bronnen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is dicht bij een voorlopig handelsakkoord met de Verenigde Staten dat de commerciële luchtvaart vrijstelt van bepaalde importheffingen. Vooral vliegtuigfabrikant Airbus zou daarvan profiteren, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Ook enkele andere belangrijke industrieën zouden worden uitgezonderd van heffingen, zoals de Duitse auto-industrie.

Airbus is een Europese fabrikant, maar heeft de afgelopen jaren zijn productie ook uitgebreid naar buiten het continent. Zo heeft het bedrijf inmiddels locaties in onder andere China en de VS, de twee grootste luchtvaartmarkten. Dat geeft Airbus de mogelijkheid om lokaal geproduceerde vliegtuigen te verkopen in deze landen. Dat voordeel heeft de Amerikaanse concurrent Boeing, die alleen vliegtuigen maakt in de VS, niet.

Daarnaast zouden vooral Duitse autofabrikanten als Mercedes-Benz en BMW profiteren van het voorlopige handelsakkoord tussen de EU en de VS. De uitzondering heeft namelijk betrekking op bedrijven die auto's produceren in de VS. Een fabrikant als het Italiaanse Ferrari mist daarbij de boot, omdat deze enkel auto's produceert in Italië.

Ook de sterkedrankenindustrie zou worden meegenomen in de deal. Het is nog wel de vraag welke vrijstellingen de VS exact zullen toekennen, meldt Bloomberg op basis van de ingewijden. Zo duren de gesprekken over het handelsakkoord deze week nog voort.