Franse gevangenissen en personeel opnieuw doelwit van aanvallen

TARASCON-SUR-RHÔNE (ANP) - Opnieuw zijn Franse gevangenissen het doelwit geweest van brandstichters. Op een parkeerterrein voor personeel van de gevangenis van Tarascon-sur-Rhône in het zuiden van het land zijn drie auto's in brand gestoken. Vlak bij de gevangenis van Meaux, ten oosten van Parijs, werd in de nacht van dinsdag op woensdag brand gesticht in de hal van een pand waar een cipier woont.

In de hal werd op een muur volgens Franse media "DDPF" gekalkt, wat staat voor Verdediging voor Franse Gevangenen. De DDPF heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanvallen sinds zondagavond op gevangenissen of personeel van die instellingen. Daarbij is in Toulon ook met automatische wapens geschoten op de ingang van een penitentiaire inrichting.

In de buurt van Aix-en-Provence is woensdag volgens een vakbond voor gevangenispersoneel ook de auto in brand gestoken van een vakbondsman van de penitentiaire inrichting van Aix-Luynes. De auto stond voor zijn woning geparkeerd.