Minder omzet Heineken door lagere bierverkopen in Europa en VS

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft afgelopen kwartaal minder omzet geboekt, vooral doordat de bierverkopen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika daalden. Volgens het concern werd de verkoop negatief beïnvloed door de latere paasperiode dit jaar en het wegvallen van een extra verkoopdag ten opzichte van het schrikkeljaar 2024.

Wereldwijd verkocht Heineken, dat ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti heeft, 54,1 miljoen hectoliter bier in de eerste drie maanden van 2025. Dat is een afname van 2,1 procent. De omzet daalde met bijna 5 procent tot 7,8 miljard euro.

In de Verenigde Staten daalde het biervolume met "een hoog enkelcijferig percentage, in een biermarkt die vooral te lijden had onder een zwak sentiment bij Latijns-Amerikaanse consumenten." In de regio Afrika/Midden-Oosten en de Aziatisch/Pacifische regio stegen de verkopen in het eerste kwartaal.