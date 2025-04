Chipmachinefabrikant ASML onderuit na tegenvallende orderinstroom

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML was woensdag een flinke daler op de beurs in Amsterdam na bekendmaking van tegenvallende cijfers over de orderinstroom. Het aandeel van het Veldhovense bedrijf ging in de vroege handel ruim 7 procent omlaag. Ook bierbrouwer Heineken kwam met kwartaalcijfers naar buiten.

Volgens ASML kwamen in de afgelopen periode voor bijna 4 miljard euro aan nieuwe orders binnen. Dat was flink minder dan de 7,1 miljard euro in het voorgaande kwartaal en ook aanzienlijk lager dan de 4,8 miljard euro die gemiddeld door analisten was verwacht. ASML houdt wel vast aan zijn omzetverwachtingen voor heel 2025, al zei topman Christophe Fouquet dat de importheffingen in de Verenigde Staten voor grotere onzekerheid hebben gezorgd over de economie.

De AEX-index daalde kort na opening 1,3 procent tot 845,69 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 786,15 punten.