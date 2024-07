Franse justitie opent onderzoek naar 'georganiseerde misdaad'

PARIJS (ANP) - Justitie in Parijs is een onderzoek gestart naar de sabotage-actie die op de dag van de opening van de Olympische Spelen het netwerk van de hogesnelheidstreinen in heel het land tot doelwit had.

Het onderzoek is in handen van de Junalco, de Nationale Jurisdictie voor Strijd tegen de Georganiseerde Misdaad. Junalco ziet volgens een verklaring dat er "vernielingen zijn aangericht met het doel een aanslag te plegen op fundamentele belangen van de Franse natie". Dat kan met vijftien jaar cel bestraft worden.

Er zijn volgens Junalco nog meer misdaden die worden onderzocht, inclusief "vernielingen aangericht met gevaarlijke middelen in een crimineel georganiseerd verband". Daar kan een hogere gevangenisstraf op staan van twintig jaar.

De baas van de Franse staatsspoorwegmaatschappij SNCF, Jean-Pierre Farandou, spreekt van "een aanslag op Frankrijk en op de Olympische Spelen" die vrijdagavond in Parijs officieel beginnen.