Is Donald Trump echt geraakt door een kogel? Er zijn twijfels

Er zijn twijfels over wat Donald Trump precies raakte tijdens de recente aanslagpoging op zijn leven. Zijn campagne kwam onmiddellijk met de bewering dat hij was geraakt door een kogel. Maar de verwondingen – die alweer helemaal genezen zijn – laten zich niet gemakkelijk verklaren door een kogel: kogels gaan ergens door heen. De FBI onderzoekt echter nog steeds de metalen fragmenten die op de plaats van het incident zijn gevonden om definitief vast te stellen of het een kogel of schrapnel was die Trump raakte.