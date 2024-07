Franse kandidaten trekken zich massaal terug om RN te dwarsbomen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Steeds meer Franse parlementskandidaten trekken zich terug in aanloop naar de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Dat wordt gezien als een politieke manoeuvre om de rechts-radicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen en Jordan Bardella te dwarsbomen.

De krant Le Monde becijferde dat zich tot dusver al 190 kandidaten hebben teruggetrokken. Het gaat onder meer om 123 politici van linkse partijen en 64 uit het kamp van president Emmanuel Macron. Kandidaten die willen meedoen aan de tweede verkiezingsronde en zich daar ook voor hebben gekwalificeerd, kunnen zich tot 18.00 uur aanmelden.

Frankrijk houdt de parlementsverkiezingen in twee rondes. De eerste ronde vond afgelopen weekend plaats en toen kreeg RN landelijk de meeste stemmen. Komend weekend gaan de Fransen opnieuw naar de stembus in honderden kiesdistricten. Dan staan alleen kandidaten op het stembiljet die in de eerste ronde genoeg stemmen kregen.

In meer dan de helft van de kiesdistricten kwalificeerden zich drie kandidaten voor de tweede ronde. Als een van die kandidaten zich terugtrekt, kan dat de positie versterken van de overgebleven kandidaat die het tegen het RN opneemt. Premierskandidaat Bardella heeft pogingen om zijn partij zo te dwarsbomen omschreven als een wanhoopsoffensief.

Als RN een meerderheid in het parlement krijgt, zou het de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat zo'n uiterst rechtse partij een regering kan vormen in Frankrijk. Premier Gabriel Attal zei op televisie dat zo'n scenario "rampzalig" zou zijn voor de Fransen. Macron heeft gepleit voor een democratische coalitie van partijen tegen uiterst rechts.