Joost Luiten sleept NOC*NSF voor de rechter om kwalificatie voor Spelen af te dwingen

De 38-jarige topgolfer Joost Luiten doet een ultieme poging om alsnog voor Nederland uit te mogen komen op de Olympische Spelen in Parijs. Luiten – die momenteel negentigste staat op de wereldranglijst – sleept het NOC*NSF voor de rechter, omdat hij ervan is overtuigd dat de sportkoepel hem onterecht uitsluit.

“We hebben een sterke zaak. In eerste instantie hebben we bij NOC*NSF geprobeerd of ze hun mening wilden herzien. Dat verzoek werd afgewezen, vandaar dat we met een kort geding van een onafhankelijk orgaan een uitspraak willen hebben”, zegt Luiten, die nog niet verder op de details in wil gaan.