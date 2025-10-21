Wielerploeg Tietema in 2026 verder als Unibet Rose Rockets

UTRECHT (ANP) - Wielerploeg Unibet Tietema Rockets gaat volgend seizoen verder als Unibet Rose Rockets. De procontinentale ploeg van oprichter Bas Tietema maakte een dag eerder al bekend dat de naamgever uit de teamnaam verdwijnt. Het Duitse fietsmerk Rose Bikes, dat voor vier jaar aan de ploeg is verbonden, komt daarvoor in de plaats, maakte de ploeg dinsdag bekend.

Voormalig wielrenner en youtuber Tietema begon in 2023 een eigen wielerploeg met Unibet als sponsor. De ploeg reed in 2023 en 2024 op een Nederlandse licentie en sinds dit jaar op een Franse licentie als Unibet Tietema Rockets.

"Ons uiterlijk en onze identiteit blijven hetzelfde", reageert Tietema. "We wisten altijd al dat er een moment zou komen dat Tietema zou verdwijnen uit de teamnaam. Dat was ook een van de redenen waarom we onszelf voor 2025 hadden omgedoopt tot Rockets. Om als team te groeien hebben we financiële ondersteuning nodig en door mijn naam weg te halen kan dat. Samen dromen we van de eerste Tour de France."