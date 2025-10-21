ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerploeg Tietema in 2026 verder als Unibet Rose Rockets

Sport
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 17:56
anp211025163 1
UTRECHT (ANP) - Wielerploeg Unibet Tietema Rockets gaat volgend seizoen verder als Unibet Rose Rockets. De procontinentale ploeg van oprichter Bas Tietema maakte een dag eerder al bekend dat de naamgever uit de teamnaam verdwijnt. Het Duitse fietsmerk Rose Bikes, dat voor vier jaar aan de ploeg is verbonden, komt daarvoor in de plaats, maakte de ploeg dinsdag bekend.
Voormalig wielrenner en youtuber Tietema begon in 2023 een eigen wielerploeg met Unibet als sponsor. De ploeg reed in 2023 en 2024 op een Nederlandse licentie en sinds dit jaar op een Franse licentie als Unibet Tietema Rockets.
"Ons uiterlijk en onze identiteit blijven hetzelfde", reageert Tietema. "We wisten altijd al dat er een moment zou komen dat Tietema zou verdwijnen uit de teamnaam. Dat was ook een van de redenen waarom we onszelf voor 2025 hadden omgedoopt tot Rockets. Om als team te groeien hebben we financiële ondersteuning nodig en door mijn naam weg te halen kan dat. Samen dromen we van de eerste Tour de France."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

Loading