Franse minister: operaties VS in Caribisch gebied onwettig

NIAGARA-ON-THE-LAKE (ANP/RTR) - Frankrijk maakt zich zorgen over de Amerikaanse militaire operaties in het Caribisch gebied omdat ze het internationaal recht schenden. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot in de marge van een top van de G7-buitenlandministers in Canada.

Het Amerikaanse leger heeft tot nu toe minstens negentien aanvallen uitgevoerd op vermoedelijke drugsschepen in het Caribisch gebied en voor de Pacifische kust van Latijns-Amerika, waarbij minstens 76 mensen om het leven zijn gekomen.

Frankrijk is in de regio aanwezig via zijn overzeese gebieden, waar meer dan een miljoen Fransen wonen. "Ze zouden daarom getroffen kunnen worden door de instabiliteit die wordt veroorzaakt door een escalatie, wat we uiteraard willen voorkomen", aldus Barrot.

Dinsdag bereikte 's werelds grootste vliegdekschip, de Gerald Ford, de regio. De Amerikanen waren al met acht oorlogsschepen, een nucleaire onderzeeër en F-35-vliegtuigen in het Caribisch gebied. De Venezolaanse president Nicolás Maduro stelt dat de Amerikaanse machtsopbouw erop gericht is hem van de macht te verdrijven.