Franse minister wil crypto-ondernemers spreken over ontvoeringen

PARIJS (ANP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken gaat met crypto-ondernemers in gesprek over de recente ontvoeringen of pogingen daartoe. Bruno Retailleau wil ze er op het ministerie van overtuigen dat aan hun veiligheid gewerkt wordt, maar ook "om te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de gevaren", zei hij tegen Europe 1/CNews.

In Frankrijk zijn recentelijk meerdere, vaak gewelddadige aanvallen geweest die verband houden met de handel in crypto. Dinsdag mislukte een poging om de dochter van een cryptohandelaar te ontvoeren en vorige week zondag werd de vader van een crypto-ondernemer bevrijd. In januari werden een handelaar en zijn vrouw ontvoerd.

"Ik zal de ondernemers, van wie Frankrijk er een paar kent, bij elkaar brengen op Beauvau om met ze samen te werken aan hun veiligheid", aldus Retailleau verwijzend naar het ministerie aan het Place Beauvau. "We moeten stappen zetten om ze te beschermen. Maar de daders, waar ze ook zitten, zelfs in het buitenland, zullen we opsporen."