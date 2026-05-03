ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geschrapte Sef: wees stil op 4 mei, maar spreek je daarna wel uit

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:15
anp030526093 1
AMSTERDAM (ANP) - Rapper Sef heeft zondag een oproep gedaan aan Nederland om op 4 mei stil te zijn voor de slachtoffers van oorlogen, maar om zich de rest van het jaar wel uit te spreken over alle internationale conflicten en oorlogsslachtoffers. Hij deed de oproep op Instagram. De rapper meldde twee maanden geleden dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei hem had geschrapt als ambassadeur voor de vrijheid. Volgens Sef had dat te maken met zijn uitlatingen over de oorlog in Gaza.
Het comité wilde in eerste instantie niet reageren op de claim van Sef, maar stelde deze week dat hij was afgevallen, omdat is gekozen voor artiesten die "minder uitgesproken" zijn. De Stichting Bevrijdingsfestivals stelde met klem Sef heel graag als ambassadeur te hebben gezien.
"Dit gaat niet om mij, of om een helikopter, of over de leden van het Comité", aldus Sef. "Dit gaat over de manier waarop we omgaan met ongemakkelijke gesprekken. Over hoe we onze eigen rol in 'internationale conflicten' moeten blijven benoemen om herhaling te voorkomen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

Loading