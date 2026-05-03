Geschrapte Sef: wees stil op 4 mei, maar spreek je daarna wel uit

AMSTERDAM (ANP) - Rapper Sef heeft zondag een oproep gedaan aan Nederland om op 4 mei stil te zijn voor de slachtoffers van oorlogen, maar om zich de rest van het jaar wel uit te spreken over alle internationale conflicten en oorlogsslachtoffers. Hij deed de oproep op Instagram. De rapper meldde twee maanden geleden dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei hem had geschrapt als ambassadeur voor de vrijheid. Volgens Sef had dat te maken met zijn uitlatingen over de oorlog in Gaza.

Het comité wilde in eerste instantie niet reageren op de claim van Sef, maar stelde deze week dat hij was afgevallen, omdat is gekozen voor artiesten die "minder uitgesproken" zijn. De Stichting Bevrijdingsfestivals stelde met klem Sef heel graag als ambassadeur te hebben gezien.

"Dit gaat niet om mij, of om een helikopter, of over de leden van het Comité", aldus Sef. "Dit gaat over de manier waarop we omgaan met ongemakkelijke gesprekken. Over hoe we onze eigen rol in 'internationale conflicten' moeten blijven benoemen om herhaling te voorkomen."