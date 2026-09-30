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Franse minister ziet meer protest en geweld bij scholierenacties

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez constateert naar eigen zeggen een toename van gewelddadigheden en aantallen incidenten bij de landelijke scholierenprotesten. Woensdag zijn er volgens hem zeker 356 instellingen bij betrokken geweest, achttien meer dan dinsdag.
Nuñez zei dat er 625 mensen zijn aangehouden. Dat zijn er 185 meer dan dinsdag. Hij sprak zijn zorg uit over het toenemende geweld gericht tegen politieagenten en hulpverleners. Ook worden meer vernielingen aangericht volgens de minister. De beweging breidt zich volgens hem uit met "aanzienlijk meer geweld". Sinds vrijdag zijn een honderdtal agenten gewond geraakt.
Afgelopen week begonnen voornamelijk in Parijs en omgeving rumoerige scholierenacties uit protest tegen onder meer het tekort aan leraren, chaotische lesroosters en gebrekkige of ontbrekende voorzieningen op vaak overbevolkte middelbare scholen. Dinsdag was er een groot landelijk protest met blokkades van onderwijsinstellingen en veel relletjes.
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