Franse oud-minister Retailleau wil meedingen naar presidentschap

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 17:06
PARIJS (ANP/AFP) - De leider van de Franse republikeinen, Bruno Retailleau, wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027. Dat meldt persbureau AFP op basis van een bericht dat de partijleider van Les Républicains aan enkele bondgenoten stuurde. Daarin schrijft Retailleau het besluit "veel tijd te hebben gegeven". "Voor mijn politieke familie is de tijd aangebroken om de Fransen een nieuw pad te laten zien, gericht op orde, voorspoed en Franse trots", aldus Retailleau.
Retailleau was minister van Binnenlandse Zaken onder oud-premier François Bayrou en geldt als hardliner op het gebied van immigratie. Volgens een recente opiniepeiling maakt hij goede kans onder rechtse stemmers.
Hij zal naar verwachting om 18.00 uur zijn kandidatuur bekendmaken in een toespraak op sociale media. Later op de avond schuift hij aan bij de Franse nieuwszender TF1.
President Emmanuel Macron mag na afloop van zijn tweede termijn niet opnieuw meedingen naar het presidentschap.
