Medewerkers Louvre gearresteerd vanwege ticketfraude

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 17:05
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft twee medewerkers van het Louvre gearresteerd vanwege fraude met tickets. Volgens het wereldberoemde museum was er sprake van een grootschalig netwerk voor kaartjesfraude. Volgens krant Le Parisien zijn in totaal negen mensen gearresteerd, onder wie de twee medewerkers en twee gidsen.
De verdachten organiseerden groepsrondleidingen met meer dan de toegestane twintig mensen en rekenden woekerprijzen aan toeristen. Het geld staken ze in eigen zak. Volgens de krant was vooral de Chinese gemeenschap slachtoffer van de oplichting.
Het Louvre heeft te maken met een toename van ticketfraude, die ook op steeds meer verschillende manieren plaatsvindt. Als reactie heeft het museum samen met de politie een antifraudeplan opgesteld.
