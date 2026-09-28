Heb je een dynamisch energiecontract? Dan rijzen je kosten de pan uit

Een nieuw vast energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract
voelen de hogere stroomprijzen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand ruim twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van NU.nl op basis van data van jeroen.nl.
Bij een dynamisch elektriciteitscontract beweegt de stroomprijs mee met de markt. Die prijs kan per kwartier of uur veranderen. Wie de wasmachine op een goedkoop moment laat draaien of dan de elektrische auto oplaadt, kan geld besparen. Gemiddeld zijn ook de goedkoopste momenten van de dag dit jaar hoger dan vorig jaar.
Van 1 tot en met 25 september van dit jaar bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom
bij dynamische contracten gemiddeld 15,14 cent per kilowattuur, blijkt uit de analyse. In dezelfde periode vorig jaar was dat 7,29 cent. Het gaat om de marktprijs, zonder energiebelasting, btw en kosten
die de leverancier in rekening brengt.