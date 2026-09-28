Heb je een dynamisch energiecontract? Dan rijzen je kosten de pan uit

Een nieuw vast energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract voelen de hogere stroomprijzen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand ruim twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van NU.nl op basis van data van jeroen.nl.

Verdubbeling

Bij een dynamisch elektriciteitscontract beweegt de stroomprijs mee met de markt. Die prijs kan per kwartier of uur veranderen. Wie de wasmachine op een goedkoop moment laat draaien of dan de elektrische auto oplaadt, kan geld besparen. Gemiddeld zijn ook de goedkoopste momenten van de dag dit jaar hoger dan vorig jaar.