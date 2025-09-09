Franse premier Bayrou dient ontslag in

PARIJS (ANP) - De Franse premier François Bayrou heeft zijn ontslag ingediend bij president Emmanuel Macron. Hij verloor maandag een vertrouwensstemming in het parlement. Macron wijst naar verwachting binnen enkele dagen een opvolger aan, maar zou bijvoorbeeld ook verkiezingen kunnen uitschrijven.

Bayrou is de vierde premier in twee jaar tijd die moet aftreden. Hij wilde bezuinigingen doorvoeren om het hoge begrotingstekort terug te dringen. De premier waarschuwde eerder in de zomer dat de staatsschuld stijgt met 5000 euro per seconde.

Macron moet nu op zoek naar een opvolger die een begroting door het verdeelde parlement kan loodsen. Daarvoor is steun nodig van de oppositie. In de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, heeft het regeringskamp geen meerderheid.

De president neigt naar verluidt naar een van zijn ministers. Hij zou ook kunnen kiezen voor een compromiskandidaat die acceptabel is voor de oppositie of voor een oppositielid als premier.