VW investeert tot 1 miljard in AI om kosten te besparen

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het Duitse autoconcern Volkswagen is van plan de productie te stroomlijnen en kosten te verlagen door tot 2030 tot 1 miljard euro te investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Dat maakte VW dinsdag bekend tijdens de IAA Mobility-beurs in München, de grootste autoshow van Europa.

Volgens de plannen wordt het geld geïnvesteerd in AI-gestuurde voertuigontwikkeling, industriële toepassingen en hoogwaardige IT-infrastructuur. "Met kunstmatige intelligentie zetten we de volgende stap op onze weg om wereldwijd de toonaangevende autotechnologie-speler te worden", zei Hauke Stars, bestuurslid van de in Wolfsburg gevestigde Volkswagen Groep. "AI is onze sleutel tot meer snelheid, kwaliteit en concurrentievermogen, door de hele waardeketen heen, van voertuigontwikkeling tot productie", stelt Stars.

Zij verwacht dat de investeringen zich binnen tien jaar zullen terugbetalen en voorspelt "efficiëntiewinsten en kostenbesparingen" tot wel 4 miljard euro tegen 2035. "Onze ambitie is om de ontwikkeling van aantrekkelijke, innovatieve voertuigen te versnellen en ze sneller dan ooit bij onze klanten te brengen", aldus de VW-bestuurder.

Productontwikkelingstijd

Het bedrijf hoopt de productontwikkelingstijd te verkorten tot 36 maanden of minder, wat neerkomt op een versnelling van minstens een jaar vergeleken met de huidige processen.

Duitse autofabrikanten kampen met groeiende concurrentie van goedkopere Chinese merken. Daarnaast staan de winsten extra onder druk door de Amerikaanse importheffingen. Volkswagen, waar ook merken als Porsche, Audi en Škoda onder vallen, boekte het afgelopen halfjaar een nettowinst van bijna 4,5 miljard euro, tegen ruim 7,2 miljard euro in de eerste helft van 2024, zo werd eerder bekend.