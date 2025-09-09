ECONOMIE
Proeven met zelfrijdende bussen op drie plekken in Nederland

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 16:10
DEN HAAG (ANP) - Op drie plekken in Nederland komen proeven met zelfrijdende bussen. Eén proef draait om busjes op het platteland, één om vervoer op bedrijventerreinen en één om grotere afstanden waar geen spoorverbinding is. Dat meldt demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) aan het ANP.
Veel is nog onduidelijk over de proeven. Aartsen kan nog niet zeggen waar ze gaan plaatsvinden, wanneer ze beginnen en welke bedrijven ze gaan uitvoeren. "Maar het feit dat we die projecten gaan doen, dat staat wel vast." Gesprekken zouden al lopen met provincies en vervoerders, en deze dinsdag heeft Aartsen op een beurs in München gesproken met enkele bedrijven die werken aan zelfrijdende wagens.
Het kabinet trekt een nog onbekende som geld uit voor de drie proeven. Op de vraag hoeveel antwoordt Aartsen: "Dat kan ik nog niet zeggen omdat het onderdeel uitmaakt van de Prinsjesdagbegroting."
