Franse premier belooft concrete hulp voor Mayotte bij bezoek

MAMOUDZOU (ANP/AFP) - De nieuwe Franse premier François Bayrou is maandag aangekomen op het overzeese departement Mayotte, dat twee weken geleden getroffen werd door een zware cycloon. Bayrou beloofde "concrete actie" om de eilandengroep weer op te bouwen.

Zeker 39 mensen kwamen om het leven door cycloon Chido, maar de autoriteiten denken dat het dodental in werkelijkheid hoger kan liggen. De schade is groot en veel huizen zijn verwoest in Mayotte, het armste departement van Frankrijk.

Volgens Bayrou hebben de inwoners vaak het gevoel dat politici uit Parijs alleen maar met "mooie woorden" komen, terwijl ze concrete hulp nodig hebben. Daarom wil de premier een plan voor de heropbouw aankondigen. "En daarna komt er een tweede fase, een langetermijnplan. Want het gaat niet alleen om het herstellen van hoe Mayotte was. Het gaat om het ontwerpen van een andere toekomst voor Mayotte."