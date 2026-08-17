Franse premier Lecornu uitgejoeld om aanpak natuurbranden

LE PORGE (ANP/AFP) - Inwoners van de Franse gemeente Le Porge hebben premier Sébastien Lecornu uitgejoeld om zijn aanpak van de natuurbranden in het gebied. Bij zijn aankomst in de getroffen regio hadden zich rond de tweehonderd mensen verzameld voor het gemeentehuis. Ze joelden, floten en riepen leuzen.

Er is veel woede over de manier waarop de Franse overheid de natuurbranden in de Gironde eind juli en begin augustus heeft aangepakt. In Le Porge zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat er bij het bestrijden van de branden prioriteit is gegeven aan het schiereiland Cap-Ferret, waar veel chique huizen staan.

Lecornu sprak in Le Porge met de burgemeester en een aantal getroffen bewoners. President Emmanuel Macron bezoekt maandag het zuidelijke departement Var, dat ook door natuurbranden werd getroffen.