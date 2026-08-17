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Doden bij raketaanval op staalfabriek ArcelorMittal in Oekraïne

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 13:29
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KRYVIH RIH (ANP) - Bij een raketaanval op een staalfabriek van ArcelorMittal in Oekraïne zijn dit weekend twee doden gevallen. Dat bevestigt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde staalbedrijf. De doden zijn een medewerker van het bedrijf zelf en een medewerker van een aannemersorganisatie. Daarnaast vielen er dertien gewonden bij de raketaanval.
In een verklaring meldt het staalbedrijf ook dat de belangrijkste installaties voor de energie- en hoogovenproductie beschadigd zijn. Hierdoor werd de fabriek gedeeltelijk stilgelegd. Deskundigen onderzoeken de omvang van de schade en hoelang het duurt voor de fabriek weer operationeel is.
Kryvih Rih is een stad in centraal Oekraïne en behoort tot de tien grootste steden van het land. Sinds de oorlog is de stad geregeld doelwit van Russische aanvallen.
ArcelorMittal is de grootste staalproducent in Europa. In Amsterdam heeft het bedrijf een notering aan de AEX-index, de graadmeter voor de hoofdfondsen op het Damrak.
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