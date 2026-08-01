Turner Grünberg wint laatste kwalificatie voor EK

ROTTERDAM (ANP) - Turner Jermain Grünberg (25) heeft in Rotterdam de vierde en laatste kwalificatie voor de EK gewonnen. De Tilburger kwam na zijn rondgang langs de zes toestellen tot 78,834 punten en hield daarmee Jordi Hagenaar (78,350) achter zich. Gijs Franken eindigde als derde (73,917).

Grünberg zette op brug met 14,225 de hoogste dagscore neer en voldeed daarmee ook aan de gestelde richtscore van 14,200. "De afgelopen periode is heftig geweest, met een meerkamp bij de NK en daarna bij de vier EK-kwalificaties, maar al met al ben ik tevreden", zei Grünberg achteraf. "Fysiek is het met name zwaar geweest, omdat ik momenteel nog niet helemaal weet wat mijn lichaam wel of niet aankan", zei Grünberg, die al langere tijd kampt met problemen aan zijn onderrug. "Het wordt steeds beter. Dat zie je ook aan de uitslagen, maar de wedstrijd ging ik wel een beetje in met spanning en de vraag of mijn rug het hield."

Elijah Faverus (19), die de eerste drie kwalificaties won in de meerkamp, kwam door een nekblessure slechts op drie toestellen in actie (vloer, voltige en brug). Op voltige zette hij met 13,900 wel de hoogste dagscore neer. "Ik heb al een weekje last van mijn nek", zei Faverus. "In aanloop naar zo'n EK, zo'n groot toernooi, wil je echt oppassen. Ik wil gewoon fit zijn als ik in het team zit. Daarom heb ik nu drie toestellen gedaan. Hopelijk kan ik volgende week weer doorpakken in de meerkamp, op hoog niveau. Ik ben niet zo van het uitspreken dat ik in het team zit, want de keuze moet nog gemaakt worden, maar er is wel een grote kans."

Loran de Munck, tweevoudig winnaar van EK-zilver op voltige, eindigde op dat toestel als tweede (13,533).

Casimir Schmidt meldde zich met een schouderblessure af voor alle vier de kwalificaties.

De EK-ploeg wordt begin volgende week bekend en bestaat uit vijf turners. Bij de EK moet Nederland minstens bij de beste dertien landenteams eindigen om als team mee te mogen doen aan de WK in Rotterdam.

De Europese kampioenschappen voor mannen vinden van 19 tot en met 23 augustus plaats in Zagreb, Kroatië. Het toernooi van de vrouwen is een week eerder op dezelfde locatie.