Franse premier ziet terugdringen staatsschuld als morele plicht

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De nieuwe Franse premier François Bayrou vindt het terugdringen van de Franse staatsschuld niet alleen een politieke prioriteit, maar ook een morele plicht. "Het tekort en de schuld, dat is een kwestie die morele vragen oproept", zei hij.

Bayrou heeft twee moeilijke taken gekregen: het vormen van een regering en het opstellen van een begroting waar genoeg steun voor is in het parlement. De minderheidsregering van zijn voorganger Michel Barnier viel vorige week na een poging om een begroting door te voeren zonder steun van het parlement.

Het begrotingstekort van Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, bedraagt 6,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De jaarlijkse rente op de staatsschuld loopt op tot 60 miljard euro. "Niemand weet beter dan ik hoe moeilijk de situatie is", verklaarde Bayrou tijdens de machtsoverdracht met Barnier. Hij sprak van een "Himalaya die zich voor ons uitstrekt".