Franse president en Spaanse premier laken escalatie Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 13:55
PARIJS/MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft "eenzijdige militaire actie van de VS en Israël" verworpen. Hij noemt het een escalatie die verder bijdraagt aan de onzekere internationale orde.
De Franse president Emmanuel Macron vindt dat "de huidige escalatie moet stoppen omdat die gevaarlijk voor iedereen is". Hij wil een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Iran had daar al om gevraagd.
Sánchez beklemtoont dat hij ook de acties van het Iraanse regime afwijst en dat er meteen een de-escalatie in gang moet worden gezet.
Volgens de mensenrechtenchef van de VN, Volker Türk, zijn het in gewapende conflicten altijd de burgers die de hoogste prijs betalen. De aanvallen van Israël en Amerika zaaien dood en verderf volgens Türk en de partijen zouden moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel.
Noorwegen heeft de aanvallen in strijd met het internationaal recht genoemd en Pakistan betitelt ze als volkomen ongerechtvaardigd.
