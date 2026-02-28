Schaatsster Conijn verlaat uit protest NK allround

HEERENVEEN (ANP) - Merel Conijn is uit protest niet van start gegaan bij het NK allround in Heerenveen. De winnares van het zilver op de 5000 meter van de Winterspelen meldde zich af voor de 3000 meter nadat ze de 500 meter nog wel had gereden.

Conijn is boos op de KNSB omdat er op het NK geen tickets zijn te verdienen voor het WK van volgende week in Heerenveen. De KNSB heeft Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud al aangewezen voor het WK. Conijn wilde eigenlijk ook niet van start gaan voor de 500 meter.

"Daar was ik strontpissig over", zei haar coach Jillert Anema bij de NOS. "Ik dacht dat ze haar frustraties toen aan de kant had gezet. Maar nu doet ze dus niet mee met de 3000 meter. Ze is enorm gefrustreerd. De schaatsbond moet zich ook aan regels houden en de winnaar van het NK naar het WK laten gaan."

Conijn en Anema hebben bij de KNSB protest aangetekend tegen het besluit om Rijpma-de Jong, Beune en Groenewoud voor het WK aan te wijzen. "Als Merel hier had gewonnen met een representatief puntentotaal waren we denk ik naar de rechter gestapt", zei Anema.