Franse president Macron benadrukt defensieve rol in Midden-Oosten

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft beklemtoond dat Frankrijk alleen een defensieve rol speelt in het Midden-Oosten. Hij zei dat na de dood van een Franse militair door een drone-aanval in de Iraakse Koerdische regio. Zeven Franse militairen raakten gewond.

Macron vindt het onacceptabel dat ze zijn aangevallen. Ze namen deel aan een internationale coalitie om tegen terrorisme te vechten en om de territoriale integriteit van Irak te beschermen. Hij heeft de strijdkrachten om nadere informatie gevraagd over de aanval en verwacht snel antwoord. De drone zou van een Iraans type, de Shahed, zijn geweest.

De Koerdische autonome regio is sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran 28 februari begonnen, doelwit van talrijke sjiitische en pro-Iraanse milities in Irak. Vooral de hoofdstad Erbil en het vliegveld vormen een doelwit. De VS, die Irak in 2003 binnenvielen, hebben inmiddels uit vrijwel heel Irak de militairen teruggetrokken. Die zijn er alleen nog in Iraaks Koerdistan.