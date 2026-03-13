Kabinet wil vaart maken met verplichte verzekering zelfstandigen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil vaart maken met plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt ondanks forse kritiek van de Raad van State ingediend bij de Tweede Kamer. Dat meldde minister Thierry Aartsen (Werk, VVD) na afloop van de ministerraad.

Aan een verplichte verzekering voor zzp'ers wordt al jaren gewerkt. De invoering ervan was een van de afspraken uit het pensioenakkoord dat vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet in 2019 sloten. De uitwerking ervan bleek evenwel een lastige klus. Onder meer de uitvoerbaarheid voor de betrokken instanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, is een probleem.

De verzekering gaat gelden voor zelfstandig ondernemers die nog geen particuliere verzekering hebben die hen beschermt tegen inkomensverlies als hen iets overkomt. Zij gaan een premie betalen van maximaal 171 euro per maand. Zij moeten daarnaast een eigen buffer aanleggen, want de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid moeten zij nog steeds zelf opvangen.