Franse president Macron brengt bezoek aan Groenland

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - De Franse president Emmanuel Macron brengt 15 juni een bezoek aan Groenland. De reis is op uitnodiging van de Deense en Groenlandse premiers, meldt het Elysée zaterdag. Macron is het eerste buitenlandse staatshoofd dat Groenland bezoekt, sinds de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd het gebied, dat bij Denemarken hoort, te willen inlijven.

De drie leiders bespreken onder meer de veiligheid in het Noord-Atlantische Oceaangebied en de Noordpool. Ook klimaatverandering, de energietransitie en de winning van delfstoffen staan op de agenda. De Groenlandse bodem is rijk aan waardevolle mineralen en olie, de belangrijkste reden waarom de Amerikaanse president interesse heeft in het eiland.

De Deense premier Mette Frederiksen, die met Macron meereist, zei dat de komst van de Franse president een "duidelijk signaal van Europese eenheid" is in "een moeilijke buitenlandpolitieke situatie". Frankrijk wil dat Europese landen hun militaire aanwezigheid in de Noord-Atlantische Oceaan versterken. Zelf heeft het twee oorlogsschepen gestuurd naar dit "gebied van toenemend strategisch belang", meldde het Franse ministerie van Defensie vorige week.

Legerbasis

In maart bezocht de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance een legerbasis van de Verenigde Staten op Groenland. Hij zei toen dat Denemarken het eiland verwaarloost en suggereerde dat de VS het met militaire middelen kunnen innemen. De uitspraken van Vance leidden tot verontwaardiging en anti-Amerikaanse protesten in Denemarken, dat net als de Verenigde Staten lid is van de NAVO.

Macron reist vanuit Groenland door naar Canada om de top van de G7 bij te wonen. Trump vindt dat Canada zich eveneens bij de VS moet aansluiten.