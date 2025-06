Tientallen doden in Gaza door Israëlische aanvallen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn zaterdag tientallen mensen gedood door de Israëlische krijgsmacht. Volgens hulpverleners kwamen zeker vijftien mensen om door een luchtaanval op een gebouw in Gaza-Stad. Tientallen mensen raakten gewond.

Ook zouden mensen zijn doodgeschoten bij een distributiepunt van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Rafah. De Gazaanse burgerbeschermingsdienst zegt dat het Israëlische leger er in de ochtend zes mensen doodde. De krijgsmacht laat zelf weten enkel waarschuwingsschoten te hebben gelost toen mensen "op een manier naderden die de troepen in gevaar bracht". Een getuige uit Gaza zegt tegen persbureau AFP dat eerst in de lucht is geschoten en daarna op burgers.

De GHF, gesteund door Israël en de Verenigde Staten, krijgt internationaal veel kritiek omdat zij niet onafhankelijk zou zijn en zou meewerken aan Israëls beleid om alle Palestijnen te verplaatsen.