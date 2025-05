Franse president Macron brengt staatsbezoek aan VK

PARIJS (ANP/AFP) - Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte brengen begin juli een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, melden het Elysée en Buckingham Palace. De Franse president ontmoet onder anderen koning Charles, koningin Camilla en de Britse premier Keir Starmer. Ook wordt een Frans-Britse top georganiseerd.

In september 2023 bracht koning Charles een staatsbezoek aan Frankrijk. Hij werd toen ontvangen in Versailles. De vorst riep destijds op tot het "nieuw leven inblazen van de vriendschap" tussen de twee landen. Die was bekoeld nadat de Britten uit de Europese Unie waren gestapt.

Tijdens het Britse staatsbezoek aan Frankrijk was Rishi Sunak minister-president. De huidige premier Keir Starmer probeert de banden verder aan te halen. Afgelopen weekend brachten Starmer en Macron nog samen met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Poolse premier Donald Tusk een bezoek aan Oekraïne.

Koning Charles heeft Macron voor dit staatsbezoek uitgenodigd, zoals gebruikelijk is.