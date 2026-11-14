Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Top coalitie praat zondag verder over politieke crisis

Samenleving
door anp
anp141126099 1
Volg ons op Google Nieuws
HILVERSUM (ANP) - De verwachting is dat de coalitietop zondag verder praat op landgoed De Zwaluwenberg over de ontstane politieke crisis. Dat meldt een woordvoerder van premier Jetten. Het coalitieoverleg ging zaterdag van start op het Hilversumse landgoed.
Iets na 11.00 uur arriveerden Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). Rond 14.45 uur waren ook de drie fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) aangesloten. De woordvoerder van de premier laat weten dat de coalitietop na het eten rond 19.00 uur vertrekt, om zondag rond 11.00 uur weer verder te praten.
De crisis is ontstaan nadat het CDA en D66 een deal sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. Vrijdag hielden Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink al urenlang crisisberaad. Na afloop noemde Yeşilgöz het minderheidskabinet "een mislukt experiment" en stelde dat het op deze voet niet verder kan.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5361

Is een gekookt ei gezonder dan een gebakken ei? Het verschil zit in de pan

ANP-302267312

Poolwervel klapt recordvroeg om: komt er een strenge winter?

anp131126185 1

Kabinet valt morgen of overmorgen

Een vrouw ligt 's nachts wakker in bed en staart nadenkend naar het plafond.

7 signalen dat je een goed mens bent, ook als het niet altijd zo voelt

close-up van een duim boven een sms met een link op een smartphonescherm

Sms van je apotheek om je gegevens bij te werken? Wie die ene cent betaalt, kan daarna een nepbank aan de lijn krijgen die vraagt naar geld in huis

anp141126078 1

Dassen aan Jetten en Bontenbal: laat je niet chanteren door VVD

Loading