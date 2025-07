Franse snelweg richting Spanje weer open na bosbranden

NARBONNE (ANP) - De Franse snelweg A9 richting de Spaanse grens is dinsdagochtend in zuidelijke richting weer open na de afsluiting van maandagavond vanwege een grote bosbrand bij Narbonne. Er staat nog wel een forse file, die volgens de ANWB goed is voor een half uur tot een uur vertraging. Tussen Perpignan en Narbonne is de weg in noordelijke richting nog dicht.

De brand brak maandagmiddag uit en verspreidde zich richting Bages, ten zuiden van de stad. Er werden 850 brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens Franse media ging zo'n 1500 hectare bos in vlammen op.