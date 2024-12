Krokodillen, slangen, kikkers en spinnen: honderden nieuwe soorten ontdekt in Centraal-Afrika

Biologen hebben een zeer succesvolle ontdekkingsreis gemaakt naar het Congobekken. Voor het eerst in tachtig jaar is er een nieuwe krokodillensoort gevonden. De Centraal-Afrikaanse krokodil heeft een bijzonder zachte huid. Maar er is meer: in de afgelopen tien jaar werden in het gebied maar liefst 742 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt.

De longen van Afrika

Van klauwkikkers tot orchideeën en van elektrische vissen tot uilen: de lijst van nieuwe ontdekkingen is ellenlang. Volgens een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF) gaat het om een breed scala aan dieren en planten, waaronder ook koffieplanten en spinnen. Het Congobekken, ook wel de ‘longen van Afrika ’ genoemd, is een paradijs vol leven waar westerse wetenschappers tot nu toe weinig bekend mee waren.

Dit regenwoud, het op een na grootste ter wereld, heeft niet alleen indrukwekkende flora en fauna, maar speelt ook een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Het gebied, dat zich uitstrekt over zes landen waaronder Congo, Gabon en Kameroen, slaat meer CO₂ op dan het Amazoneregenwoud. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de beroemdste bewoners, zoals gorilla’s, bosolifanten en chimpansees, die helaas allemaal bedreigd zijn.

Eeuwenoude kennis

De ontdekkingen mogen dan nieuw zijn voor de wetenschap, voor de inheemse gemeenschappen zijn veel van deze soorten al generaties lang oude bekenden. Volgens het WNF benadrukt dit hoe belangrijk lokale kennis is bij het behoud van het regenwoud. Wat westerse onderzoekers met high-tech apparatuur ontdekken, zit al eeuwenlang in het collectieve geheugen van deze gemeenschappen.

Maar het Congobekken is ook kwetsbaar. Bossen met een duurzaamheidskeurmerk, zoals het FSC-certificaat, blijken beter bestand tegen illegale kap en stroperij. In die gebieden zijn opvallend meer grote zoogdieren te vinden, stelt het rapport.

Goed nieuws

“Dit is goed nieuws,” zegt bioloog Mátyás Bittenbinder tegen RTL Nieuws. Maar de wetenschapper is nog lang niet klaar. “Dit bosgebied is zo gigantisch groot en over meerdere landen verspreid dat westerse onderzoekers waarschijnlijk nog niet in alle delen zijn geweest.”

“Door nieuw genetisch onderzoek kun je bijvoorbeeld de krokodil die er al jaren zat beter onderzoeken en zo ontdekken dat hij toch echt anders is dan een soort die er heel erg op lijkt. De dieren en planten zijn er waarschijnlijk al tienduizenden jaren, ze zijn alleen nog niet eerder door de wetenschap beschreven”, aldus Bittenbinder.

Oproep tot actie

Het is van het grootste belang om de biodiversiteit is het gebied te beschermen. “Omdat we nu beter in staat zijn om die afgelegen plekken te bereiken, ontdekken we meer diersoorten, maar het laat vooral zien hoe belangrijk het is deze bossen te behouden”, zegt Bittenbinder.

De druk op het Congobekken blijft hoog. “Stukken bos worden vaak illegaal gekapt, en er wordt gestroopt. Dit regenwoud is zo groot dat het daardoor moeilijk te beschermen is. Door zo'n onderzoek sta je sterker tegenover de regeringsleiders om hen op te roepen en te overtuigen de bossen daadwerkelijk te beschermen”, concludeert Bittenbinder.

Wie weet wat er verder nog verborgen ligt in het hart van dit ongerepte woud?