Franstalige Belgische scholen komen met smartphoneverbod

BRUSSEL (ANP) - Ruim 370 Franstalige scholen in België beginnen het nieuwe schooljaar met een verbod op mobiele telefoons in de klas. Deze scholen lopen vooruit op wetgeving van de Waalse regering om smartphones te verbieden in het lager onderwijs.

In Nederland beginnen de basisscholen het nieuwe schooljaar ook met een telefoonverbod, nadat eerder dit jaar de middelbare scholen al met zo'n verbod waren begonnen.

In België voeren de scholen van het onderwijsnetwerk Wallonie-Bruxelles Enseignement het verbod meteen in voor zowel het lager als het middelbaar onderwijs.

Verband

Na de verkiezingen van 9 juni voor de Belgische nationale regering en voor de regeringen van de Belgische gewesten, kwam de Waalse regering na een maand al tot stand. De coalitiepartners van de liberale partij MR en de middenpartij Les Engagés kondigden toen het wetsvoorstel voor het telefoongebruik in de klas aan. De partijen zien een verband met concentratie- en slaapproblemen bij kinderen.

Het Nederlandstalige onderwijs in België doet niet mee met de telefoonbeperking. Dit onderwijs valt onder de Vlaamse regering. Tijdens de coalitiebesprekingen die voor deze regering nog lopen, spelen bovendien voorstellen rond het telefoongebruik in het onderwijs geen rol.

Ook voor de Belgische nationale regering en de Brusselse regering lopen er nog coalitiebesprekingen, zodat op dit moment de Waalse regering de enige is die na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling is begonnen.