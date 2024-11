Fries college spreekt zich weer uit tegen gaswinning in provincie

LEEUWARDEN (ANP) - Het Friese college van Gedeputeerde Staten heeft zich dinsdag opnieuw uitgesproken tegen gaswinning in de provincie. Verantwoordelijk gedeputeerde Friso Douwstra reageerde op een onderzoek van de regering en gasbedrijf Vermilion naar een gasveld bij het dorp Follega, in de gemeente De Fryske Marren en in de buurt van het Tjeukemeer.

Douwstra stelt dat er geen draagvlak is voor gaswinning in Friesland. "We maken ons hier grote zorgen over. De cumulatieve - gestapelde - effecten zijn onduidelijk en risicovol en het levert onomkeerbare schades op die bovendien moeilijk te bewijzen zijn." Daarbij komt dat dit gasveld in een veenweidegebied ligt, waar de bodem de laatste jaren al flink is gedaald. Veel huizen zijn daardoor beschadigd. Meer bodemdaling door gaswinning kan voor extra onrust en schade zorgen.

Het Friese waterschap Wetterskip Fryslân besloot eerder al om niet meer mee te werken aan nieuwe gaswinning. Het waterschap zei het waterpeil niet meer te verlagen voor het winnen van gas. De provincie en alle betrokken gemeenten zijn ook tegen gaswinning. Douwstra noemde Friesland eerder al het "nieuwe wingewest" van Nederland.

Mocht de regering toch besluiten tot meer gaswinning bij Follega, dan wil Douwstra dat minimaal 30 procent van de inkomsten terugstroomt naar de regio. "Dit is uiteraard bovenop een 100 procent compensatie van opgetreden mijnbouwschade door bodemdaling en vervolgschade. Voorkom onomkeerbare Groningse toestanden."