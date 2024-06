Friese politiek neemt afscheid van aanstaand minister Wiersma

LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland heeft afscheid genomen van Femke Wiersma. De 39-jarige Friezin was bijna een jaar gedeputeerde namens de BBB, maar gaat nu namens die partij als minister het nieuwe kabinet in. "Je zal soms nog wel eens heimwee krijgen naar deze functie en naar deze zaal", zei de Friese commissaris van de Koning Arno Brok in de Statenzaal in Leeuwarden. "Friesland blijft voor altijd jouw thuis."

Brok overhandigde Wiersma een bord met daarop een afbeelding van het provinciehuis. "Je laat deze trein niet voorbij rijden, want je bent een ambitieuze vrouw", zei de commissaris over de mogelijkheid om minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) te worden. "Er ligt een mooie kans om het verschil te maken. Voor de sector, voor het departement en voor Friesland."

Wiersma en de overige leden van het kabinet van premier Dick Schoof worden komende dinsdag beëdigd op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Abel Kooistra, de huidige fractievoorzitter van BBB in Provinciale Staten van Friesland, volgt Wiersma met ingang van 2 juli op als gedeputeerde voor onder meer landbouw, sport en luchtvaart. Een meerderheid van de Staten stemde woensdag in met de voordracht van de 29-jarige Kooistra. Hij wordt de jongste gedeputeerde ooit in Friesland.